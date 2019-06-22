كأس الأمم الأفريقية وكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي.. أبرز تريندات جوجل

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مجموعات كاس امم افريقيا ٢٠١٩

تقدم جريدة الوطن عبر موقعها "الوطن سبورت" متابعة لحظية وحية لفاعليات كأس الأمم الأفريقية 2019 وتقدم تحليلات وأخبار وانفرادات حصرية على مدار الساعة يمكنكم متابعتها عبر الرابط التالي:

كأس الأمم الأفريقية 2019

كلمة الرئيس السيسي اليوم

وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر والتقدير للشعب المصري، والقائمين على تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث قال "أنا بشكر القائمين على الجهد اللي انتوا شايفينه ده واللي عملوه في شهور قليلة جدا".

عاجل السيسي يتحدث عن عودة الجماهير للمدرجات في الدوري والكأس

موعد مباريات مصر

أنطلقت أقوى البطولات القارية على الإطلاق على مستوى العالم وهي بطولة كأس الأمم الأفريقية، اليوم وهي المقامه على الأراضي المصرية خلال الفترة من 21 يونيو، وحتى 19 يوليو.

تعرف على مواعيد وجدول مباريات أمم أفريقيا 2019 والقنوات الناقلة

طارق حامد

دعم الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم، في اتصال هاتفي، طارق حامد ابن "كفر الأصالة" بمركز طلخا بالدقهلية، ولاعب نادي الزمالك والمنتخب المصري لكرة القدم، قبيل ساعات من انطلاق مباراة افتتاح كأس الأمم الأفريقية بين منتخبي مصر وزيمبابوي.

محافظ الدقهلية يدعم طارق حامد قبل أمم أفريقيا: نثق في دفاعكم عن اسم مصر