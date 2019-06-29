قال الدكتور ياسر سليمان، رئيس الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، إن الهيئة قامت بالتنسيق مع لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور حسين خالد، على البدء في تفعيل برامج البورد المصري في الجامعات المصرية طبقا للمعايير والبرامج وخطط التدريب واللوائح المعتمدة من الهيئة.

وأضاف "سليمان"، في تصريحات صحفية له اليوم، أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتطبيق معايير الحوكمة الرشيدة بالفصل ما بين من يقدم الخدمة ومن يضع معايير وضوابط تقديم الخدمة ويراقب تنفيذ هذه الضوابط.

وأكد الدكتور ياسر سليمان، أن الهيئة كجهة مستقلة تتبع رئاسة مجلس الوزراء سوف تكون مسؤولة فقط عن مراقبة تطبيق المعايير والبرامج الموضوعة من خلالها، واعتماد الدرجات الممنوحة من الجهات التي تنطبق عليها تلك المعايير.

جدير بالذكر أن الدكتور مكرم رضوان، عضو مجلس النواب قد قام بتقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 الخاص بتنظيم الجامعات توطئة لإدراج درجة البورد المصري في فروع التخصصات الإكلينيكية ضمن الدرجات التي تمنحها كليات الطب المصرية تمهيداً لإلغاء درجة الماجستير في التخصصات الإكلينيكية.