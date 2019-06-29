ضبط 194 قطعة سلاح وتحرير 178 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات أمنية موسعة بجميع مديريات الأمن خلال 24 ساعة، أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في العديد من المجالات، أبرزها ضبط 194 قطعة سلاح ناري بحوزة 174 متهما، و178 قضية مخدرات بحوزة 196 متهما، و296 دراجة نارية مخالفة، و25318 مخالفة مرورية، و1060 مخالفة مرافق، و35 قضية مصنفات، وتنفيذ 79220 حكما قضائيا متنوعا.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

كما جرى ضبط 66 متهما، مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا مختلفة، و3 هاربين من تنفيذ حكم المراقبة، إضافة إلى ضبط 5 تشكيلات عصابية، ضمت18 متهما، ارتكبوا 30 حادثا متنوعا، إلى جانب ضبط 16 متهما لممارستهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة.

وأجرت القوات فحص لـ 103 من سائقي السيارات على الطرق السريعة، للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 10 منهم. كما جرى ضبط 35 قضية في مجال المصنفات.