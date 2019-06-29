ضبط 194 قطعة سلاح وتحرير 178 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

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"الداخلية": إجراءات تيسير لكبار السن وذوي الإعاقة بالخدمات الأمنية

"الداخلية": إجراءات تيسير لكبار السن وذوي الإعاقة بالخدمات الأمنية

الأرصاد: ارتفاع الرطوبة نتيجة امتداد منخفض الهند الموسمي

الأرصاد: ارتفاع الرطوبة نتيجة امتداد منخفض الهند الموسمي

إصابة طالب بنوبة صرع خلال امتحانات الثانوية العامة بالدقهلية

إصابة طالب بنوبة صرع خلال امتحانات الثانوية العامة بالدقهلية

رئيس "الجهاز المركزي"يتفقد محور التعمير بالمنوفية

رئيس "الجهاز المركزي"يتفقد محور التعمير بالمنوفية

 حفتر يطمئن أهالي غريان: الرد سيكون قاس على الميليشيات

 حفتر يطمئن أهالي غريان: الرد سيكون قاس على الميليشيات

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