أصيبت طالبة بحالة إغماء أثناء أداءها امتحان مادة الجيولوجيا وعلوم البيئة داخل لجنة الامتحان في محافظة أسيوط، ليرتفع عدد حالات المصابة بالإغماء في نفس المادة إلى حالتين وجرى استدعاء الإسعاف ونقلهما للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى مرفق الإسعاف بمديرية الصحة بأسيوط، إخطارا من رئيس لجنة امتحان الثانوية العامة ومقرها "مدرسة طه حسين الإعدادية بأبو تيج" بإصابة الطالبة "آية صبري فتحي صديق" بحالة إغماء أثناء أداء امتحان الجيولوجيا وعلوم البيئة وجرى نقلها بسيارة الإسعاف للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرير محضر داخل اللجنة.

يشار إلى أنّ عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحان الثانوية العامة بأسيوط، بلغ ما يقرب من 20 ألفا و24 طالبا يؤدون الامتحان في 79 لجنة بينهم لجنة بمدرسة المتفوقين وأخرى سجن ولجنة مكفوفين.