أدى، اليوم، طلاب الثانوية العامة شعبة العلمي رياضة، امتحان مادة التفاضل والتكامل، وأكد عدد منهم أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط.

وأوضح طلاب بمجمع المدارس بعزبة النخل، أن لجنة المراقبة سمحت بمد وقت الامتحان ربع ساعة إضافي على الوقت المحدد، حتى يتمكن الطلاب من مراجعة الإجابات بشكل جيد.

وأكد الطالب أبانوب يوسف، أن الامتحان كان في مستوى متوسط، أن الامتحان لا توجد به أي أسئلة من خارج المناهج المقررة في الكتاب.

وقال الطالب رياض ممدوح، إن الامتحان احتوى على مسألة غير مباشرة وهي "وضح مع الشرح معادلة المماس"، لافتا إلى أن المسألة مذكورة في الكتاب بمعادلة "المنحنى" وليست "المماس".