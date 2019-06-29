قال النائب خالد عبدالعزيز فهمي، إن ثورة الشعب المصري في 30 يونيو أنقذت العالم والمنطقة من سيطرة أخطر تنظيم إرهابي على منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف النائب في بيان له اليوم، أن ثورة 30 يونيه أظهرت للعالم مدى صحة وجهة نظر مصر قيادة وشعبا في التنظيم الإرهابي، مشيرا إلى أن الثورة مازالت توابعها تدق مركز تنظيم الإخوان الإرهابي في كل مكان في العالم.

وتابع البيان: "العالم بدأ يستوعب الأن نداء مصر للوقوف ضد الإرهاب التي أطلقتها القيادة السياسية منذ الخمس سنوات الماضية ولم يستوعبها الكثير حينها والآن ثبت صحتها للجميع".

وأشار إلى أن مصر انتهجت طريقين متوازيين بعد ثورة 30 يونيو، وهما طريق بناء الدولة من جديد، وطريق محاربة الإرهاب وفضح مخططاته.

وذكر البيان: "مصر قامت ببناء أكبر بنية تحتية في منطقة الشرق الأوسط وجنوب البحر المتوسط لتنطلق بمعدلات تنمية عالية بناء على تقارير مراكز المال والأعمال العالمية، وفي نفس الوقت نجحت في حصار الإرهاب في نقط محدودة وحماية حدودها مع دول ملتهبه ومقسمة بيد الإرهاب".

واختتم البيان: "شكرا للشعب المصري، شكرا للقيادة التاريخية التي وهبها الله لمصر والمنطقة بأسرها".