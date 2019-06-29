قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إن أعمال إزالة المدابغ في مصر القديمة تجرى على قدم وساق في إطار خطة المحافظة للقضاء على المناطق العشوائية والخطرة والملوثة للبيئة بدعم كامل من القيادة السياسية والدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لإزلة المنطقة العشوائية والقضاء على أكبر بؤرة ملوثة للبيئة بقلب القاهرة وأهمية الموقع المتميز تراثيا وحضاريا مع إعادة التخطيط العمراني للمنطقة بما يتناسب مع حجم المواقع الأثرية المحيطة بها وأهميتها ووضعها على الخريطة السياحية.

وأشار المحافظ إلى أنه جرى الانتهاء من هدم 223 مدبغة حتى الآن، ونقل 66 مدبغة منها إلى منطقة الروبيكي وتعويض الباقي منهم ماليا، وباقي 135 مدبغة جارٍ العمل على إزالتها كما جرى هدم 46 محلا و22 مخزنا و8 مقاهٍ و5 مصانع بالإضافة إلى 40 كشكا وعشة خشبية ومعرضين جلود و2 أسطبل وورشة.

وأضاف المحافظ أنه جارٍ إعداد تخطيط مستقبلي للمنطقة بمعرفة الهيئة العامة للتخطيط العمراني يضم سور مجرى العيون وبحيرة عين الحياة ومتحف الحضارات ومنطقة مجمع الأديان والتي تضم أقدم مساجد مصر، جامع عمرو عبدالعاص، والكنائس القديمة مثل الكنيسة المعلقة وأبي سرجة، والسيدة العذراء، والمتحف القبطي والمعبد اليهودي.