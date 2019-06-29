تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن عدم تفعيل نصوص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واللائحة التنفيذية له.

وأوضح "فواد"، أن هناك حالة من التراخي الشديد في تفعيل نصوص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، اللائحة التنفيذية له، رقم 2733 لسنة 2018، مضيفا أنه على الرغم من صدور قانون حقوق ذوي الإعاقة فبراير عام 2018، وصدور اللائحة التنفيذية له متأخرة في ديسمبر 2018، إلا أن هناك تباطؤ غير مبرر أيضا في تفعيل نصوصه.

وتابع أنه على الرغم من معاناة المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، من تأخر صدور اللائحة التنفيذية للقانون، نظرا لكونهم في أمس الحاجة له، إلا أنهم فوجئوا أيضا بالتراخي في التطبيق، الأمر الذي أدى إلى حرمانهم من كافة الحقوق، التي أقرها لهم القانون، والتي من ضمنها بطاقة إثبات الإعاقة، والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تعد الوسيلة الرئيسي للاستفادة بالخدمات والمميزات المنصوص عليها في القانون.

وطالب "فؤاد" بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التضامن بمجلس النواب، لبحثه واتخاذ ما يلزم من إجراءات حياله، وذلك حرصا منا على تطبيق نصوص القانون، وإنهاء معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم حرمانهم من الحقوق، التي كفلها لهم القانون.