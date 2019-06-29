سادت حالة من الحزن على الوسط الفني، بعد وفاة الفنان محمد أبو الوفا، اليوم، بعد صراع مع الموت، وتقدم بواجب التعزية عدد كبير من الفنانين والمقربين له، حيث نعى الفنان ميدو عادل، أبو الوفا قائلاً، "عم محمد أبو الوفا.. الفنان الغالي المحترم اللي ماخدش جزء كبير من حقه، راح عند ربنا.. ربنا يحرمك ويغفرلك ويصبر كل أهلك وحبايبك".

وقال الفنان عمرو عبد الجليل: "إنا لله وإنا إليه راجعون"، بينما أعربت الإعلامية إسعاد يونس عن حزنها الشديد، "البقاء لله في وفاة الفنان محمد أبو الوفا ربنا يرحمه ويرزق أهله ومحبيه الصبر".

كما نعى المخرج تامر محسن، الفنان الراحل محمد أبو الوفا عبر حسابه على "فيس بوك"، من خلال نشر مقطع له من مسلسل "بدون ذكر أسماء"، معلقا: "الأستاذ محمد أبو ألوفا.. العمر ما أسعفوش يقدم كل اللي عنده.. خبر محزن، البقاء لله".

وتوفي الفنان محمد أبو الوفا، اليوم، بعد أزمة صحية أصابته وتطلبت حجزه في العناية المركزة بمستشفى التأمين الصحي في محافظة الفيوم، منذ أبريل الماضي.

ومن المقرر، أن يتم تشييع جنازة الفنان الراحل، ظهر اليوم، من مسقط رأسه بمحافظة الفيوم، ودفنه بمقابر الأسرة.

ويعتبر محمد أبو الوفا، من الوجوه المميزة في الدراما المصرية، حيث حقق في الفترة الأخيرة نجاحًا كبيرًا من خلال ظهوره في عدد من المسلسلات، منها "ابن حلال" ،"نسر الصعيد"، "كلبش"، "كأنه امبارح"، "الميزان" و"الشارع اللي ورانا". ويُعرض له حاليًا على إحدى القنوات المُشفرة الجزء الثاني من مسلسل "أفراح إبليس".