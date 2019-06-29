رفعت ألمانيا، الحظر عن سفر السياح الألمان إلى مدينة ومنتجع طابا السياحي.

صرح بذلك الدكتور بدر عبد العاطي سفير مصر لدى ألمانيا الاتحادية، في تصريحات خاصة لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن وزارة الخارجية الألمانية أدخلت، بالأمس، تعديلات على إرشادات سفر السائحين الإلمان إلى مصر وتضمنت رفع الحظر المفروض منذ عام 2014 على سفر السائحين الألمان إلى مدينة ومنتجع طابا السياحي.

وأضاف أن هذا التعديل من شأنه زيادة معدلات تدفق السياحة الألمانية إلى منطقه جنوب سيناء لاسيما بعد نجاح جهود السفارة المصرية ببرلين لتسيير وزيادة عدد رحلات شارتر المباشرة من المدن الألمانية إلى مدينة شرم الشيخ.

وأوضح الدكتور عبد العاطي، أن هذا التحول الإيجابي في إرشادات السفر الألمانية تعكس مناخ الأمن والاستقرار الذي تحظى به مصر والعلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية المتنامية للغاية بين البلدين الأعوام الأربع الأخيرة وبصفة خاصة اللقاءات رفيعة المستوى بين الرئيس والمستشارة الألمانية وآخرها اجتماع الأمس في مدينة أوساكا اليابانية بين الزعيمين على هامش قمة مجموعه العشرين.

ولفت عبد العاطي إلى اللقاءات المهمة التي نظمتها السفارة المصرية في برلين للدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة مع كبار المسؤولين الألمان وكذا للواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء على هامش بورصه برلين للسياحة في مارس الماضي مع كبار المسؤولين الألمان، متابعا: "أسهمت هذه اللقاءات والجهود من جانب وزارة الخارجية والسفارة في برلين ووزارة السياحة ومحافظة جنوب سيناء في تحقيق هذه النتيجة الإيجابية".

جدير بالذكر أن السياحة الألمانية في عام 2018 حققت رقما غير مسبوق في تاريخ العلاقات بين البلدين ومتجاوزة الرقم القياسي الذي سبق تحقيقه عام 2010.