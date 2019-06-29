محافظ البحيرة: زراعة 953 ألفا و998 فدانا بالمحاصيل الصيفية

قال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إن صافي إجمالي المساحات المنزرعة بنطاق المحافظة، بلغت 953 ألفا و998 فدان ائتمان وإصلاح زراعي، بخلاف المساحة المنورعة بمديرية النوبارية.

وقال المحافظ، إنه جرى الانتهاء من زراعة 37600 فدان قطن، و104530 فدانا من الأذرة الصيفي البيضاء من إجمالي متوقع 187044 فدانا، و88649 فدانا من الأذرة الصيفي الصفراء من إجمالي متوقع 148059 فدانا، كما تم زراعة 3826 فدان فول سوداني من إجمالي متوقع 11721 فدانا، و5096 فدان سمسم من إجمالي متوقع 10900 فدان، وزراعة 410 أفدنة عباد شمس من إجمالي متوقع 4452 فدانا، وزراعة 5 أفدنة من الفول الصويا من إجمالى متوقع 170 فدانا، مضيفًا أنه وفقًا للقرار الوزاري رقم 65 لسنة 2019 بخصوص تحديد مناطق ومساحات الأرز هذا العام والزمام التابع بكل ترعة، خَص محافظة البحيرة مساحة قدرها 186 ألفا و650 فدانا موزعة على المراكز المصرح بزراعة الأرز فيها بزيادة 80 ألف فدان عن العام الماضي.

وذكر المهندس محمد الزواوي وكيل وزارة الزراعة، أنه يتم التنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري، لبحث الاستعدادات اللازمة للزراعات الصيفية، قطن وأرز وأذرة صيفي وعباد شمس وأخرى، والوقوف على حالة الري بصفة عامة بزمام المحافظة.

وطالب بالسيطرة على أي مشاكل بنهايات الترع وحسمها أول بأول، وإعداد بيان دوري كل 15 يومًا عن تقدم زراعة المحاصيل الصيفية وقيام الإدارات الزراعية والمناطق بالإصلاح الزراعي ومراقبة شمال البحيرة، بعمل كشوف حصر دقيق للأراضي المستديمة المخالفة للقرار مستوفاة جميع البيانات الخاصة بالمزارعين من أسماء ومساحات وأحواض وخلافه على كل ترعة، وإخطار إدارات الري بالمراكز بالكروكيات والمخالفات وكشوف المخالفين، لإعمال شؤونها وتكليف رؤساء هندسيات الري ومديري الإدارات الزراعية بالمراكز ومديري مناطق الإصلاح الزراعي ومراقب عام شمال البحيرة بعمل محضر تنسيق على مستوى كل مركز.