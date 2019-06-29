تفقدت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، منطقة أبو تلات بالعجمي، حيث رصد تأخر أعمال الصرف الصحي، وهو الأمر الذي تسبب في تكسير الطرق الرئيسية.

جاء ذلك، في ختام الجولة التفقدية للوفد البرلماني بالإسكندرية، والتي تابع فيها عددا من المشروعات داخل المحافظة، برفقة الدكتور عبدالعزيز قنصوة.

وشدد المهندس أحمد السجيني على ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي في المنطقة، لرصف الطرق والتي يعاني منها أغلب المواطنين في إعاقة الحركة.

وطالب السجيني، بالعمل على مواجهة التعديات والبناء دون ترخيص، قائلا: "علينا القضاء على أي مخالفات في المهد، وفي الوقت نفسه يجب أن يكون هناك تسهيل في إجراءات الحصول على تراخيص البناء".

وخلال الجولة التفقدية، اشتكى عدد من المواطنين الأزمات التي تعاني منها المنطقة بسبب تأخر توصيل الصرف الصحي وهو ما تسبب في عدم صلاحية الطرق، مطالبين في الوقت ذاته بإزالة التعديات في الشوارع وما وصفوه "أعمال البلطجة" بسبب قيام بعض المواطنين بوضع حواجز أمام منازلهم ما يتسبب في إعاقة الحركة.

من جهته وعد المحافظ بأنه سيجرى العمل على إنهاء كل المشكلات، مؤكدا أنه جرى توجيه كل رؤساء الأحياء في الإسكندرية بالاستجابة لشكاوى المواطنين في هذا الشأن وإزالة كل التعديات.

وأشار إلى أن كل مواطن لديه مشكلة يعرض على رئيس الحي التابع له، وفي حالة عدم الاستجابة يتم التواصل مع المحافظة وتقديم شكوى وسيتم التعامل الفوري معها. كما تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان ومحافظ الإسكندرية، مشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي لمنطقة أبو تلات بحي العجمي بالإسكندرية؛ للاطلاع على أعمال تنفيذ المشروع.

كان في استقبال وفد البرلمان والمحافظ، اللواء إبراهيم منصور المشرف العام على الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية، الذي شرح مراحل تنفيذ المشروع وأسباب تعطل الانتهاء منه.

وتساءل المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة، والمحافظ عن موعد انتهاء المشروع وأسباب تعطله، ليرد المشرف على الجهاز التتفيذي، قائلا: "كل المنطقة محتاجة تكثيف، ومن ضمن الأسباب في التعطل جزئية تسليم الأرض والمحافظة تدخلت واستلمنا واشتغلنا شهرين وتوقفنا وكان هناك تعثر لأسباب مالية، وحاليا تم توفير الاعتمادات المالية".

فيما قال المحافظ: "المشروع ينفذ منذ أكثر من سنتين، عايز برنامج زمني ننتهي منه وننهي المشكلة، عايز انتهي من المبنى وبعدين أجهز الشبكات، الناس في أبو تلات معندهاش شارع، عايز أمهد الشارع، واستمعنا للناس بيشتكوا وبيعانوا وعندهم حق، فلازم نحدد خدمة الصرف هتبدأ أمتى".

وطالب المشرف على الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، مدة سنة للانتهاء من مشروع المحطة، ورد المحافظ، قائلا: "سنة كتير، 6 أشهر يخلص، إلا أن مسؤول الجهاز التنفيذي أكد صعوبة الأمر وشرح أسباب ذلك"، ووعد المحافظ قائلا: "في شهر مارس المقبل سيتم الانتهاء في منطقة أبو تلا ليتم تمهيد الشارع ورصفه، وفي شهر 7 يتم تجهيز الشبكات".

وشهد النقاش الحديث عن المنطقة المحيطة بمشروع المحطة ناحية مساكن الكيلو 21، وعن المباني العشوائية والمخالفة وعن خطورة الوضع بالنسبة للمباني العشوائية فوق حافة الهضبة وخطورة الأمر على المواطنين.

وقال محافظ الإسكندرية إنه جرى الانتهاء من المخطط الاستراتيجي للمحافظة وخلال شهرين أو 3 سيتم المخطط التفصيلي لتلك المناطق، لحل مشكلة البناء العشوائي والمخالف.