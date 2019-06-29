عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة عدة لقاءات إعلامية خلال زيارتها لجمهورية الصين الشعبية لتمثيل مصر في المعرض الاقتصادي التجاري الصيني الأفريقي الأول والذي يقام في مدينة تشانغشا بمقاطعة هونان خلال الفترة من ٢٧ الى ٢٩ يونيو الجاري.

حيث التقت الدكتورة رانيا المشاط بعدد من القنوات التليفزيونية والصحف الصينية الهامة منها قناة هونان الفضائية، وهونان الاقتصادية، وقناة تيانچين، وصحيفة هونان اليومية، وصحيفة هونج كونج الاقتصادية.

وخلال هذه اللقاءات هنأت الوزيرة الشعب الصينى على اقتراب الاحتفال بمرور 70 عاما على تأسيس جمهورية الصين الشعبية، واشارت الى أهمية المعرض الاقتصادي التجاري الصيني الأفريقي الأول، الذي أقامته جمهورية الصين الشعبية لتعزيز آوجه التعاون بينها وبين القارة الافريقية في العديد من المجالات.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط الي أن مصر والصين يمثلان أقدم حضارات فى تاريخ الإنسانية، مؤكدة على عمق العلاقات التي تربط بين دولتى مصر والصين على المستويين الرسمي والشعبي، لافتة الي أن التعاون القائم بينهما يشهد تحسنا ملحوظا علي كافة الأصعدة.

كما أشارت الوزيرة الى العلاقة الوثيقة بين القيادة السياسية في البلدين، لافتة الى أنه تم عقد ٦ لقاءات قمة بين فخامة رئيس السيسي ونظيره الصيني الرئيس شي چين بينج خلال الخمس سنوات الماضية، كما أشارت الى زيارة نائب الرئيس الصيني لمصر في أواخر عام ٢٠١٨، والتى تضمنت زيارة لعدة مناطق اثرية، لافتة إلى إعلانه خلال زيارته بأنه سيكون سفيرا للسياحة المصرية في بلاده.

وقالت الوزيرة أن حرص الجانب الصيني على دعوة مصر كضيف شرف في المعرض، إنما يؤكد مكانة مصر في القارة الأفريقية، ويأتي تزامناً مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، مؤكدة على أن هذا المعرض كان فرصة لاستعراض المقومات الكثيرة التي تمتلكها مصر في مجالات التنمية المختلفة، في الاستثمار والتجارة والزراعة والصناعة والسياحة.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن وزارة السياحة أطلقت برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة في مصر لرفع تنافسية المقصد المصري ليتماشى مع الاتجاهات العالمية الحديثة.

وأكدت الوزيرة علي أن هذا البرنامج يتضمن تطوير وتحديث آليات الترويج السياحي لمصر، مشيرة الي أن مواقع التواصل الاجتماعى والتسويق الرقمي باتت تؤثر بقوة في اتخاذ قرارات السفر خاصة بين الشباب، موضحة أن السوق الصيني له طبيعة خاصة، وله مواقع تواصل اجتماعي خاصة به مثل WeChat و Weibo .

ودعت الوزيرة، الشعب الصيني من خلال هذه اللقاءات الى زيارة مصر، والاستمتاع بمقوماتها الحضارية والطبيعية، كما دعتهم الي حضور المتحف المصري الكبير بعد افتتاحه العام القادم والذي وصفته بأنه هدية مصر للعالم.