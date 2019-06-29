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رئيس ومستشاري قضايا الدولة يهنئون السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو

رئيس ومستشاري قضايا الدولة يهنئون السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو

عاجل| مقاتلات التحالف العربي تقصف مواقع عسكرية للحوثيين باليمن

عاجل| مقاتلات التحالف العربي تقصف مواقع عسكرية للحوثيين باليمن

الجيزة تبدأ تطوير شارع مطار إمبابة

الجيزة تبدأ تطوير شارع مطار إمبابة

طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن الإهمال والفوضى في بعض الشواطئ

طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن الإهمال والفوضى في بعض الشواطئ

مصرع شخصين وإصابة 6 في حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط الصحراوي

مصرع شخصين وإصابة 6 في حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط الصحراوي

محلية النواب تطالب بحل أزمة الصرف بالعجمي.. والمحافظ: سننهي المشكلة

محلية النواب تطالب بحل أزمة الصرف بالعجمي.. والمحافظ: سننهي المشكلة

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محمد أبو الوفا.. "عم كامل" الذي أشاد به الابنودي وعمل مدرسا للخط

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قمة العشرين آخرها.. 9 لقاءات جمعت السيسي وبوتين

قمة العشرين آخرها.. 9 لقاءات جمعت السيسي وبوتين

مباريات اليوم السبت 29-6-2019 في بطولة كأس الأمم الأفريقية

مباريات اليوم السبت 29-6-2019 في بطولة كأس الأمم الأفريقية

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