كشف تقرير دولي يتبع منظمة الأغذية العالمية "الفاو"، حصلت عليه "الوطن" أن الشرق الأوسط سيواجه مأزقاً في استيراد اللحوم، خاصةً مع انتشار مرض جنون البقر في البرازيل، المورد الأكبر للحوم المستوردة للمنطقة ومنها مصر، وسط توقعات لتجار بارتفاع أسعار اللحوم المستوردة من مناشيء أخري، مثل السودان وأوروجواي، والهند، حال قيام مصر بتعليق وارداتها من اللحوم البرازيلية.

وشهدت أسعار اللحوم البلدية استقراراً سعرياً خلال الأيام الماضية، تراوح ما بين 110 و140 جنيه للكيلو الكندوز، وسط حالة من الركود، أرجعها محمد وهبة رئيس شعبة الجزارين بغرفة القاهرة التجارية، لكثرة المعروض من اللحوم الحية، بالإضافة إلى الشائعات المنتشرة حول استمرار تراجع أسعار الماشية خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن حركة البيع متوقفة تمامًا رغم تراجع الأسعار بشكل كبير.

فيما ذكر مصدر بوزراة الزراعة، أنه لم يتم الاتفاق مع البرازيل على توريد شحنات من اللحوم البرازيلة لمصر في الوقت الحالي، وأن مصر تستورد اللحوم من منطقة أخرى في هذه الفترة، كما أن اللجان المتخصصة بالكشف على اللحوم هناك قبل توريدها ليست متواجدة، لعدم وجود شحنات في الأساس ليتم الكشف عليها.

وأضافت لـ"الوطن"، أن المنظمة العالمية لصحة الحيوان OIE لم تسجل أي بيانات رسمية حول تفشي مرض "جنون البقر" في الأبقار بالبرازيل، كما أن هناك حالة واحدة عابرة فقط تم رصد إصابتها بالمرض.

وأشار في بيان لها إلى أنه في حاله وجود أي شحنات من اللحوم قادمة من أي دولة، فسيتم عمل فحوص وإجراءات للتأكد من صحتها وسلامتها ومطابقتها للمواصفات قبل شحنها لمصر.