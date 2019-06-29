قرر قاضي المعارضات بمحكمة بنها، تجديد حبس محامي، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لتجسسه على جيرانه باستخدام طائرة بها كاميرا صغيرة حيث يستخدمها ليلا للمرور على الشبابيك والبلكونات الخاصة بالسيدات للتجسس عليهن وهن نائمات ليلا.

تلقى المقدم أحمد سامي رئيس مباحث قسم ثاني بنها، بلاغا من أحد المواطنين بمنطقة كفر السرايا ببنها بعثوره على طائرة تجسس بها كاميرا تقف على باب بلكونة شقته أثناء نومه مع زوجته فقام بضبطها وتبين أن محامي يستخدمها للتجسس.

أخطر اللواء رضا طبلية مدير الأمن، فجرى تشكيل فريق بحث وبفحص الطائرة والكاميرا تبين أنها ملك محامي، 30 عاما، وجرى ضبطه وتبين أنه يستخدمها عن بعد في التجسس وتصوير السيدات أثناء نومهن في منازلهن من خلال البلكونات والشبابيك وجرى التحفظ على الطائرة.