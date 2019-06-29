التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الرئيس الأرجنتيني "ماوريسيو ماكري"، وذلك على هامش انعقاد أعمال قمة مجموعة العشرين بأوساكا.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيد الرئيس أكد خلال اللقاء اعتزاز مصر بالعلاقات المتميزة التى تربطها بالأرجنتين، مشيداً سيادته بتجربتها التنموية وما حققته من تقدم على الصعيد الاقتصادي، ومعرباً عن تطلع مصر لتطوير العلاقات بين البلدين فى مختلف المجالات وتفعيل أطر التعاون القائمة، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، فضلاً عن العمل على تعظيم الاستفادة مما يتمتع به البلدان من إمكانات متنوعة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس الأرجنتيني أشاد بما حققته مصر خلال السنوات الماضية من تقدم ملموس على صعيد الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، معرباً عن تقديره لما يجمع بين البلدين من روابط متينة، واتفاقه مع أهمية الدفع قدماً بالتعاون الثنائي فى المجالات المختلفة، خاصةً المجالين الاقتصادي والتجاري لما يتمتعا به من آفاق رحبة لتطوير التعاون بشأنهما.

وأضاف السفير بسام راضي أن اللقاء شهد تباحثاً حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات، حيث رحب الرئيسان باتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر وتجمع الميركوسور، والذي يضم في عضويته الأرجنتين، بما يسهم في دفع حركة التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع.

كما تباحث الرئيسان حول إمكانية الاستفادة من موقع مصر كنقطة انطلاق للمنتجات الأرجنتينية إلى المنطقتين العربية والأفريقية، لا سيما فى ضوء اتفاقات التجارة الحرة التى تربط مصر بهاتين المنطقتين.

وقد أكد الرئيسان كذلك حرصهما على مواصلة التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية، خاصةً إزاء الملفات محل الاهتمام المشترك، مثل مكافحة الإرهاب، وعمليات حفظ السلام، وإصلاح مجلس الأمن، بالإضافة إلى تعزيز التعاون المشترك في إطار التعاون جنوب-جنوب، ومجموعة الـ77.