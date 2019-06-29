قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي التقى مساء اليوم، ممثلي مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركات في اليابان، وذلك بمشاركة عدد من كبار المسؤولين اليابانيين وممثلي الجهات الحكومية المعنية المختلفة.وافتتح رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، قمة مجموعة العشرين، في أوساكا باليابان، يوم الجمعة، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تهيمن مناقشات مثيرة للجدل، على اجتماعها، تتعلق بالتجارة والتوترات الجيوسياسية وتغير المناخ.

ووصل الرئيس السيسي إلى اليابان، الخميس، للمشاركة في فعاليات القمة، مع قادة دول العالم.

وعقد الرئيس لقاءات مهمة مع عدد من قادة وزعماء العالم، حيث التقى كل من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وكريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي، ورئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيركز خلال الزيارة على مختلف الموضوعات التي تهم الدول النامية، حيث سيؤكد أهمية تقديم المساندة الفعالة لها لدعمها في تحقيق التنمية.