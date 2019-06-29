أعلنت وزارة القوى العاملة عبر موقعها الرسمي عن توافر 25333 فرصة عمل، وفقا للنشرة القومية للتشغيل.

وتستعرض "الوطن" قائمة كاملة للنشرة القومية للتشغيل والتى يتوافر فيها "25333" فرصة عمل متوفرة لمختلف المجالات برواتب تصل إلى 5 آلاف جنيه، وذلك على النحو التالي: