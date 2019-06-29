زار وفد من حزب الحرية أمانة محافظة بور سعيد، مستشفى سرطان الأطفال 57357، يأتي هذا في إطار الفعاليات التي يقوم بها الحزب من أجل المشاركة المجتمعية والوقوف بجانب الأطفال المرضى.

وقدم الوفد خلال زيارته، تبرع مالي للمساهمة في حجز جهاز طبي باسم حزب الحرية المصري أمانة بور سعيد، لمعالجة الأطفال المرضى والمساعدة ولو بجزء بسيط في هذا الصرح المجاني الهائل الذي يعيد الأطفال للحياة من جديد.

وقال الحزب في بيان إنه يسعى جاهدا ليصل إلى المواطنين ويقف بجانبهم ويشاركهم جميع اهتماماتهم الحزينة قبل السعيدة: "نحن لسنا حزب مكاتب، وإنما حزب للناس نسعى لخدمتهم وكسب ثقتهم وتغيير مفهوم الأحزاب الكرتونية المتواجدة على الساحة".