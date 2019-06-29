شخصيات عدة يحلم أي فنان لتجسيدها على الشاشة، فالحياة مليئة بالحكايات والتاريخ به آلاف الشخصيات، لذلك تزداد طموحات وأحلام الفنان طوال الوقت، وألا يقف على نقطة مُعينة، فيسعى طوال الوقت لتجسيد شخصيات مُعقدة ومليئة بالتفاصيل، بشكلٍ يُبرز مواهبة التمثيلية.

الفنان الراحل محمد أبو الوفا، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت، بعد صراع طويل مع المرض، كان لديه أحلام فنية كثيرة، لعل أبرزهم هو تقديم عمل فني عن الخال عبد الرحمن الأبنودي، لكن القدر لم يمهله ذلك.

ويقول المصور السينمائي محمد وجدي، وأحد أصدقاء "أبو الوفا"، لـ"الوطن" إن الأخير كان واقعًا في غرام شخصية "الأبنودي"، ويطمح لتقديمها في عمل درامي أو سينمائي، كما أنه كان يستغل أي فرصة ليُلقي قصيدة من قصائد الخال، إذ يتقمص فيها طريقته وأسلوبه المميز.

مايو 2017، وداخل مكتب "أبو الوفا" بمدينة السادس من أكتوبر، كانت هناك جلسة نقاشية بين الفنان الراحل و"وجدي"، بشأن "الخال"، ليُقرر وقتها، تصوير فيديو، في أثناء إلقاءه قصيدة "عدى النهار".

محمد أبو الوفا، كان دائمًا ما يعتز بتجسيده دور "الأبنودي" في فيلم "حليم"، لاسيما وأنه الدور الأول له في المجال بشكلٍ عام، إذ قام بإرسال صورته للمخرج شريف عرفه، فرشحه لأداء دور الشاعر عبد الرحمن الابنودي، وكانت المرة الأولى لـ"أبو الوفا" أمام الكاميرا.

يذكر أن الفنان محمد أبو الوفا تعرض لوعكة صحية شديدة منذ فترة، دخل إثرها العناية المركزة بالمستشفى، ويعرض له حاليًا الجزء الثاني من مسلسل "أفراح إبليس" على إحدى القنوات المشفرة، وهو من بطولة جمال سليمان وصابرين.