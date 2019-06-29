قال النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، ومؤسس حركة تمرد، إن مصر لم تكن محكومة من رئيس قبل ثورة 30 يونيو، ولكنها كانت محكومة بمندوب لعصابة الإخوان الإرهابية.

وأضاف بدر، خلال استضافته ببرنامج "اليوم" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، المذاع عبر فضائية "dmc": "كنا شايفين إن مصر أكبر كتير من إنها تقاد من مخطط من تركيا وقطر، وكنا رافضين تماما إن محمد مرسي يتحدث باسمنا".

وأكد: "حركة تمرد فكرة مصرية أصيلة استمدناها من ثورة 1919 ولكن بصورة عكسية، وأعلنا يوم 28 إبريل إننا عايزين نجمع 15 مليون توقيع خلال شهرين، وبندعي الناس إنها تنزل في 30 يونيو".

واستطرد: "كان فيه دعوة في عيد العمال بميدان التحرير لجمع استمارات وفوجئنا بحجم التفاعل الرهيب، ونزلنا بـ 5 آلاف استمارة، وكان الناس بياخدوا نسخ ويصوروها ورجعنا بـ12 ألف استمارة موقعة، وبعد 10 أيام من الحملة كان أزمتنا نجمع إزاي 2 مليون استمارة من الناس، لأننا مكنش عندنا غير مقر واحد فقط".

وأشار إلى أن: "جماعة الإخوان الإرهابية بتنزل تقول إننا حملة تمرد وتلم الاستمارات من الناس وجاتلنا شكاوى كتير"، موضحًا أن تفاعل المواطنين مع الحملة كان كبيرا وملهما للغاية لدرجة أن أحد المواطنين تبرع بـ2 مليون استمارة فارغة وآخر تبرع بـ1.5 مليون استمارة".

وأكد أن "تمرد" كانت كاشفة لحالة الفوضى واللا دولة التي كانت تعيشها مصر، وأن مصر أكبر كثير من أن تقاد بتمويل قطري أو تركي وكان لابد من ساعة الحسم، مشددًا على أنه لو لم يكن هناك حملة تمرد لاخترع الشعب المصري تمرد للقضاء على الإخوان الإرهابية.