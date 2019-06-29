قال المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، إن تركيا وقطر تلعبان دورا مشبوها في بلاده، مشيرًا إلى أن الأولى نقلت جرحى ومصابين من الإرهابيين الذين أصيبوا ضد القوات المسلحة الليبية للعلاج إليها، كما دعمتهم لوجستيًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "EXTRA NEWS"، أن تركيا كشرت عن أنيابها ودخلت المعركة بشكل مباشر، وأصبحت طرفًا رئيسيًا فيها بأموال قطرية والأموال المهربة من ليبيا عن طريق الإخوان، حيث تستخدم في توفير الأسلحة والآليات العسكرية الحديثة، مثل الطائرات دون طيار، التي قصفت القوات المسلحة.

وتابع، أن هناك 3 مطارات رئيسية تستخدم في نقل وسائل الدعم التركية إلى الجماعات الإرهابية، مثل مطار مصراتة، ومطار في منطقة الزهراء، بالإضافة إلى الموانئ، مثل ميناء طرابلس وميناء مصراتة.

وأردف أن السفن الحربية التركية تقدم الدعم المعلوماتي والاستطلاع الراداري للإرهابيين في ليبيا، وذلك من خلال السواحل، حيث تمدهم أيضًا بالطائرات المسيرة.

وأكد "المسماري"، أن القوات المسلحة الليبية في مقدورها اتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء المشروع التركي في البلاد، موضحًا أن التدخل التركي ضد المنطقة بأكملها لا ليبيا فقط، حيث تسعى إلى إيجاد مكان لها في الدول العربية، ومن ثم فهذا التدخل يحتاج إلى وقفة إقليمية شاملة.

وشدد "المسماري"، على أن بلاده بها حكومة مؤقتة، تستطيع اتخاذ كافة الإجراءات التي تبطل وضع تركيا في ليبيا.