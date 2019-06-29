قال إبراهيم العربي، رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا المستثمرين والشركات اليابانية لزيادة استثمارهم في مصر، وأعلن الرئيس السيسي استعداد الحكومة المصرية المشاركة في بعض المشاريع التي تحتاج إلى مبالغ كبيرة والتي يمكن أن تصل إلي 50% مشاركة حكومية للمشاريع.

وأضاف العربي، خلال اتصال هاتفي له ببرنامج "أخبار TeN" علي شاشة " TeN"، أن السيسي دعا البنوك اليابانية الداعمة للشركات اليابانية التي لديها من أموال وفوائد أقل المساهمة في المشاريع وإمدادها بالخبرات اللازمة والقروض التي تعمل على إنجاح المشاريع في مصر وفي إفريقيا وتكرار النجاحات التي تمت.

وذكر رئيس مجلس الأعمال الياباني أن المستثمرين اليابانيين عادة لا يُقبلون علي المشاريع إلا بعد الدراسة التامة وهناك اجتماع قادم في شهر أغسطس القادم في مدينة أوكوهاما اليابانية والذي سيضم عددا من رجال الأعمال اليابانيين والمصريين وسيناقشون المشاريع المهمة لكلا الطرفين، وخاصة المشروعات الخاصة بصناعة السيارات.