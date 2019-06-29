انتحار شاب من أعلى كوبري طلخا بـ الدقهلية في ظروف غامضة

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالدقهلية، اليوم، جثة شاب ألقى بنفسه من أعلى كوبري طلخا، في مياه نهر النيل، في ظروف غامضة.

وتلقى اللواء محمد حجي، مدير الأمن، إخطارا، من العميد جهاد الشربيني، مأمور مركز شرطة طلخا، يفيد بانتحار شاب من أعلى كوبري طلخا.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى مكان الواقعة، وانتشلت الجثة، ونقلتها سيارة الإسعاف إلى المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

وأكد شهود العيان، أن الشاب عثروا في جيوبه على "شريطي بنادول، و٧ جنيهات، وورقة بها أرقام دولية".

وحرر عن ذلك المحضر اللازم.

فيما تكثف مباحث مركز طلخا من تحرياتها، للوصول إلى هوية الشاب.