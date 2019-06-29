نائب رئيس مجلس الدولة: القاهرة بلد الألف مئذنة ومدرسة قرآنية

أكد المستشار محمد خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة أن وزارة الأوقاف استطاعت أن تُضيف إلى وصف بلد الألف مئذنة، وبلد الألف مدرسة قرآنية.

ووجه خفاجي، خلال مشاركته بمحاضرة عن "واجبات المواطن وحقوقه"، الشكر لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، على إتاحته المشاركة في احتفالية الأوقاف لتكريم الدفعة الأولى من الأئمة والواعظات الناجحين في دورات الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف ، وافتتاح 1000 مدرسة قرآنية، اليوم.

وأكد أنه تحقق خير كثير في وزارة الأوقاف من خلال الصبر والمثابرة في العمل الديني والوطني المطلوب، موجهًا الشكر لوزارة الأوقاف بخصوص هذه الأكاديمية التي أتاحت الفرصة للأئمة والواعظات لدراسة العلوم المختلفة، مما يمثل نقطة انطلاقة كبرى لوزارة الأوقاف في الدعوة الإسلامية، فضلًا عن اهتمامها بالدور الاجتماعي الذي ينشر الخير للجميع.