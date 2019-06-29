كشف الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، تفاصيل تأسيس المركز القومي للترجمة في مصر، وذلك خلال حواره في برنامج "المساء مع قصواء"، والذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، على شاشة "TeN".

وقال "عصفور"، إنه في البداية لم يكن له علاقة بوزارة الثقافة، فقد كان مهتمًا بأستاذيته وتقاليده العارمة في التدريس، والعمل على إيصال المعلومات التي لديه فقط إلى طلابه الذين يدرسون الماجيستير والدكتوراه.

وأضاف أنه في عام 1993 انتقل من رئيس قسم اللغة العربية إلى المجلس الأعلى للثقافة، وفي المجلس الأعلى للثقافة كان الشاغل الأساسي له هو أمر الترجمة، حيث لم يكن لديهم أي معاهد خاصة بالترجمة فكان يذهب إلى معرض الكتاب ويرى الترجمة مزدهرة جدا في الأجنحة الجزائرية والمغربية.

وأوضح أنه أثناء زيارته لمعرض الكتاب تذكر مدرسة الألسن التي أنشأها رفاعة الطهطاوي ومن ثم اقترح على فاروق حسني وزير الثقافة حينها أن يؤسس المركز القومي للترجمة.