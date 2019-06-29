أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، اليوم، رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية والطبية بجميع مدن المحافظة إلى الدرجة القصوى، تزامنا مع ذكرى ثورة 30 يونيو، بناء على توجيهات اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وأكد مرعي، في تصريحات صحفية، اليوم، وضع خطة تأمين طبي، تمثلت في إلغاء إجازات وراحات الأطباء والتمريض بأقسام الاستقبال والطوارئ وفرق الانتشار السريع، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل وأكياس الدم لجميع الفصائل ومشتقاته، لمواجهة أي طوارئ مع التأكد من توافر جميع الطعوم والأمصال والتأكد من مصادر الطاقة المياة والكهرباء.

وأشار إلى توفير أطقم طبية إضافية على أعلى مستوى في كل التخصصات الطبية الحرجة، بجانب الاستفادة من أطباء البروتوكولات الموقعة مع الجامعات مصرية، بالإضافة إلى التنسيق مع مرفق الإسعاف بالمحافظة ونشر سيارات الإسعاف بمختلف التمركزات والمحاور على مستوى المحافظة.

ولفت إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية في ديوان المديرية، لتلقي أية شكاوى أو إخطارات، ومتابعة الموقف على مدار الساعة، بجانب التنسيق مع غرفة عمليات المحافظة، وغرفة عمليات وزارة الصحة.