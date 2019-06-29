بدء اختبارات القدرات بجامعة بني سويف 6 يوليو والرسوم 400 جنيه

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، عن بدء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، من 6 وحتى 20 يوليو المقبل، وذلك للالتحاق بكليات الجامعة، التربية الرياضية بنين وبنات (بني سويف فقط)، الفنون التطبيقية (جميع محافظات الصعيد ومحافظة البحر الأحمر)، الإعلام (محافظات شمال الصعيد).

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه لن يتم قبول أي طالب بهذه الكليات إلا بعد إجراء هذه الاختبارات، ويمكن للطلاب التقدم عبر موقع التنسيق على الحكومة الإليكترونية، ويقوم الموقع بتحديد يوم الاختبار واسم الكلية والجامعة، على أن يسدد الطالب عن طريق فوري مبلغ 400 جنيه نظير هذه الاختبارات، مضيفا أنه يمكن اختبار طلاب السنوات السابقة بالكلية وفق قواعد التوزيع الجغرافي، بعد الحصول على بيان حالة من الكلية المقيد بها الطالب.