موسى: ثورة 30 يونيو الأعظم في تاريخ البشرية.. والجماعة انتهت للأبد

قال الإعلامي أحمد موسى، إن ثورة 30 يونيو الأعظم في تاريخ البشرية، حيث خرج 33 مليون مصري في الشوارع، تظاهرًا ضد حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن الشعب اكتسح الجماعة الإرهابية، واصفًا إياها بـ"المسعتمر": "جماعة ظالمة وجاسوسة، ومن أكبر لأصغر واحد فيهم جاسوس".

وتابع: "دحرنا الإخوان ودفناهم، واللي هرب برة هيموت برة، وانتهت هذه الجماعة إلى الأبد، تحديدًا في يوم حرق مقر الجماعة بالمقطم".

وأردف، أن 30 يونيو كان يومًا تاريخيًا، لافتًا إلى أنه خرج فيه للتظاهر ضد حكم الجماعة، ورفع الكارت الأحمر في وجهها: "قلت لمرسي ارحل، ونزلت من 12 الظهر، وكنا من أوائل المتظاهرين ضد الخونة والجواسيس".