رئيس ومستشاري قضايا الدولة يهنئون السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو

تقدم المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارين أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكبار رجال الدولة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى السادسة لثورة الشعب المصري في 30 يونيو، لتصحيح المسار نحو دولة مدنية ديمقراطية حديثة للشعب المصري جميعه وليست حكراً على فئة أو طائفة أو جماعة معينة دون تفرقة أو انقسام.

وأكد المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة والمتحدث الرسمي باسمها، حدة الصف بين جموع الشعب العظيم لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري العريق في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، داعين المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وقيادتها من كيد الكائدين وحقد الحاقدين.