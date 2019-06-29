أكد اتحاد عمال مصر أن الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو 2013 جاءت ومصر تعيش مرحلة من النماء والاستقرار والتقدم الاقتصادي والاجتماعي، وهي ثمار هذه الثورة التي أعادت لمصر ريادتها ومكانتها المطلوبة على مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، بعد أن حققت الثورة أهدافها فى مكافحة العناصر الإرهابية والقضاء عليهم.

وأضاف في بيان له احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو، أن ثورة 30 يونيو المجيدة هي ثورة انطلقت بمشاركة جميع فئات الشعب وأعلنوا رفضهم للجماعات الإرهابية التي استهدفت الهيمنة على مقدرات الوطن وأمنه.

وأضاف: "كان عمال مصر الأوفياء ومنظماتهم النقابية فى طليعة المشاركين في الثورة وأعلنوا مبايعتهم للرئيس عبد الفتاح السيسي قائدا لمصر الحبيبة وجاءت إرادة الله العلى القدير ورعايته لتهيئ ظهور القائد الوطني الشجاع الذى لم يعبأ بالتهديدات الإرهابية، ووضع خارطة الطريق لمسيرة العمل والبناء نحو مستقبل أفضل لمصر والتي جاءت انعكاساتها الإيجابية في كافة الأنشطة والأعمال الوطنية".

وتابع: "عمال مصر بجميع مواقع العمل الإنتاجي والخدمي أدركوا بحسهم الوطني أهمية ثورة 30 يونيو، واندفعوا نحو العمل والمشاركة في إقامة المشروعات التنموية العملاقة التي فتحت أفاقاً جديدة للعمل، وحققت الأمان الوظيفي، وأصبح الشعب يعيش مرحلة حديثة من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي التي كفلها الدستور، ونصت عليها تعديلات القوانين والتشريعات التي أقرها مجلس النواب خلال السنوات الست لعمر الثورة المجيدة".