مؤتمر الاستزراع السمكي يوصي بمخاطبة أجهزة الدولة لتعميق قنوات الأسماك

أقامت نقابة الأطباء البيطريين ومديرية الطب البيطري بدمياط، اليوم، المؤتمر العلمي عن "مشاكل الاستزراع البحري في مصر.. مشاكل وحلول نموذج عملي من دمياط".

وناقش المؤتمر مشكلة نفوق الأسماك بمزارع دمياط في المرحلة الأخيرة، عُقد المؤتمر برعاية الدكتور خالد العامري، نقيب الأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور إيهاب شكري، مدير عام الطب البيطري والأمين العام الدكتور السعيد كيوان، نقيب الأطباء البيطريين، ومقرر المؤتمر الدكتور إبراهيم مرعي.

واستعرض المؤتمر كل المشاكل والتحديات، التي تواجه قطاع الاستزراع السمكي ومشاكل بحيرة المنزلة في وجود كافة أجهزة الدولة علمية وبحثية وتنفيذية وأمنية وتشريعية.

حاضر في المؤتمر الدكتور علاء الدين عيسى، رئيس قسم الأسماك بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة ومستشار شركة قناة السويس للاستزراع السمكي، والدكتور أحمد حمزة، استشارى جودة المياة.

وأوصى المؤتمر بضرورة الاستعانة بأطباء بيطريين متخصصين عند وجود أي مشكلة وعدم استعمال الأدوية مجهولة المصدر ومخاطبة أجهزة الدولة، للإسراع بتنفيذ مخططها لتعميق القنوات الإشعاعية وزيادة البواغيز وتعميقها وفصل قنوات الري عن الصرف وإزالة التعديات مع ضرورة تفعيل المؤتمرات والندوات بصفة دورية وزيادة الوعي والإرشاد العلمى للمزارعين وضرورة تعاون أجهزة الدولة المختلفة عند وجود أي مشكلة والعمل بروح الفريق بدلا من الوضع الحالى، حيث كل جهاز يعمل منفردا عن الآخر مع تثمين ماتقوم به الدولة من مشروعات فى بحيرة المنزلة وتحديدا في مجال خفض التلوث ووجوب المشاركة المجتمعية للمزارعين وأخذ آرائهم عند تنفيذ المشروعات لتلافي الأضرار والسلبيات.