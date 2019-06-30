ساويرس عن أزمة عمرو وردة: "كان لازم يتقرص.. ويروح يشوف دكتور يعالجه"

علق المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصري، على واقعة اللاعب المصري عمرو وردة، عقب انتشار فيديو مخل يتعلق باللاعب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف ساويرس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، أنه كان يجب عقاب وردة كي يكون العقاب هذه المرة درسًا يتعلمه جيدًا فيما بعد، مؤكدًا: "كان لازم يتقرص المرة دي، لأنه لو متقرصش هتبقى مشكلة له بعدين، الناس بتقول لازم نسامحه أه طبعا نسامحه أه بس لازم يتقرص ويتعلم الدرس عشان ميكررهاش تاني، وبعدين دي مش أول مرة ليه".

وعن العقاب الذي ناله وردة خلال الأزمة، رد ساويرس: "والله العقاب على حسب اللاعب نفسه، يعني لو اتعلم منه ومش هيكررها يبقى العقاب ده مش قليل عليه ، ولو اللاعب كرر الموقف يبقى العقاب كان قليل عليه".

وعن تضامن بعض اللاعبين مع ورده، أكد: "الواحد يتضامن مع حد مش غلطان، أنا مع إنه يلعب في المنتخب، ويروح يشوف دكتور يعالجه".