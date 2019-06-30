شهدت محافظة دمياط حالة من الذعر عقب ضبط كميات من اللحوم والكبدة الفاسدة بداخل أحد المطاعم الشهيرة بمدينة رأس البر السياحية وإصابة العشرات بحالة تسمم غذائي ونقلهم لمستشفى الحميات، وطالب المواطنون بشن حملات تموينية مكبرة على كل المطاعم التي تقدم وجبات جاهزة للمواطنين خشية تكرار الأزمة ذاتها.

بدأت الواقعة بتناول العديد من المواطنين وجبات بالمطعم الشهير بالمدينة مساء الخميس، وفي الساعات الأولى من صباح الجمعة شعر العديد بآلام شديدة بالمعدة ونُقلوا إلى المستشفيات وتبين بالفحوصات الطبية تعرضهم للتسمم ليتم احتجازهم بمستشفى الحميات وحررت محاضر ضد مطعم "ا.ا" المملوك للمدعو "محمد.ا" أمس السبت، وفي الوقت ذاته شنت قوات مباحث التموين بالاشتراك مع الطب البيطري ومديرية الصحة حملة تموينية مكبرة على المطعم السالف ذكره.

وبدوره، قال الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة في دمياط لـ"الوطن": "استقبلنا 20 حالة بمستشفى الحميات تسمم نتيجة تناول وجبات في أحد المطاعم بمدينة رأس البر والحالات جميعها مستقرة وتم عمل كل الإجراءات الطبية اللازمة وخرج بعضهم وما زال العدد المتبقي يخضع للملاحظة الطبية".

وضبطت مباحث التموين في دمياط، برئاسة المقدم عماد معوض، بالاشتراك مع السيد عبيد، مفتش بمديرية التموين، كميات من اللحوم والكبدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في أحد المطاعم الكبرى بمدينة رأس البر.

وأفاد مصدر بالتموين، لـ"الوطن"، أنه تم ضبط 30 كيلوجرام كبدة و20 كيلوجرام لحوم مفرومة يفوح منها رائحة كريهة وعليها آثار دماء داخل ثلاجة في مطعم شهير يدعى "ا.ا"، مملوك للمدعو "محمد.ف"، سوري الجنسية.

حُرر محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتحقيق.

وأشار المصدر إلى تقدم نحو 13 مواطنا ببلاغات لمباحث التموين، اليوم، تفيد بتعرضهم لتسمم معوي لم ينتج عنه وقوع وفيات عقب تناولهم وجبات من هذا المطعم.

وبمعاينة الطب البيطري للمضبوطات، تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وجارٍ عرض المتهمين على الطب البيطري.