خبراء: تراجع ترامب عن الحرب التجارية مع الصين لمصلحة الاقتصاد الأمريكي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استئناف المفاوضات التجارية مع الصين، لتخفيف حدة الخلاف الاقتصادي والذي أدى إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وجاء الاتفاق بعد محادثات بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني شي جين بينغ، على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان.

كما أكد ترامب أن الشركات الأمريكية ستستمر في بيع التكنولوجيا الأمريكية لشركة "هواوي" الصينية، والتي سبق أن أعلنت حظر بيع منتجاتها.

الدكتور علي عبدالرؤف الإدريسي الخبير الاقتصادي، قال إن سبب تراجع ترامب عن حظر المنتجات الصينية ورفع العقوبات، لأنها تؤثر بالسلب على الولايات المتحدة وتستنزف الاقتصاد الأمريكي.

وأضاف الإدريسي لـ"الوطن"، أن ترامب وجد أنه من الضروري رفع الحظر وضرورة البدء في مفاوضات جديدة لا تضر بالاقتصاد الأمريكي.

وقال الخبير الاقتصادي، إن هيكل الاقتصاد الأمريكي يعتمد بجزء كبير على الواردات الصينة، موضحًا أن هناك عدد كبير من الشركات الأمريكية تعتمد على الصين في ترويج منتجاتها في الشرق الأوسط.

وأوضح أن عددًا كبيرًا من الشركات الأمريكية تعقد شراكات تجارية وصناعية مع الصين في مختلف المنتجات، وأن العقوبات الأمريكية أثرت بالسلب على كل ذلك مما دفع ترامب إلى التراجع عنها مرة أخرى.

من جانبه، الدكتور سيد مجاهد خبير الشؤون الأوروبية، إن الرئيس الأمريكي، تراجع عن فرض الرسوم الجمركية لأن الاقتصاد الأمريكي والعالمي تضرر من هذه العقوبات.

وأضاف مجاهد لـ"الوطن"، أنه من المحتمل خلال قمة مجموعة العشرين في اليابان، قامت عددًا من الدول بدور الوساطة بين الولايات المتحدة والصين لمحاولة تقريب وجهات النظر بعد أن تضرروا اقتصاديا.