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"الوزراء" ينفي تداول أدوية مسرطنة لعلاج "فيروس سي": آمنة تماما

"الوزراء" ينفي تداول أدوية مسرطنة لعلاج "فيروس سي": آمنة تماما

طلاب الأدبي عن امتحان علم النفس: في مستوى الطالب المتوسط

طلاب الأدبي عن امتحان علم النفس: في مستوى الطالب المتوسط

لا صحة لتداول عملات معدنية دون سكها.. و"الوزراء": تخضع لعمليات تأمينية

لا صحة لتداول عملات معدنية دون سكها.. و"الوزراء": تخضع لعمليات تأمينية

"الوزراء" ينفي تحمل ميزانية الدولة 9 مليارات جنيه لاستضافة أمم أفريقيا

"الوزراء" ينفي تحمل ميزانية الدولة 9 مليارات جنيه لاستضافة أمم أفريقيا

"المونيتور" عن صداقة الدوحة وأنقرة: فاشلة بدأت بالكذب وانتهت بخيبة أمل

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مباريات اليوم السبت 29-6-2019 في بطولة كأس الأمم الأفريقية

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"انستكس" آلية أوروبا لحماية اقتصاد إيران.. وخبير: طهران تدعي المظلومية

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الدولة تمد يدها لإنقاذ أصحاب المعاشات بـ«القانون»

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