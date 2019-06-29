حملت قمة مجموعة العشرين والتي اختتمت فعالياتها اليوم، في مدينة "أوساكا" اليابانية كثيرا من الرسائل من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خصوصا فيما يتعلق بمسألة الحرب التجارية مع الصين والمواقف من إيران وتركيا، وأيضا العلاقات مع المملكة العربية السعودية.

وترصد "الوطن" 5 رسائل حملتها تصريحات "ترامب" خلال مشاركته في القمة.

1- مهادنة الصين والاستعداد للمضي قدما في التفاوض

أعلن الرئيس الأمريكي أن بلاده لن تفرض رسوما جديدة على الصين، لكنه أضاف أن إدارته لن تلغي الرسوم السابقة، في تصريحات تبدو مهادنة للصين.

وأوضح "ترامب" أنه مستعد للمضي قدما في التفاوض مع الصين، مضيفا: "الصين لديها رغبة حقيقية في التوصل لاتفاق معنا".

وفي ما يتعلق بملف "هواوي"، قال: "اتفقت مع الصين على رفع الحظر عن هواتف هواوي".

أما في ما يتعلق بالشأن الاقتصادي الداخلي، فأكد "ترامب" أن سياسته حققت أرقاما جيدة في خفض معدلات البطالة في أمريكا.

وكان الرئيس الأمريكي أكد في وقت سابق أن اجتماعه بشأن التجارة مع نظيره الصيني شي جين بينج كان "ممتازا"، مشيرا إلى أن المفاوضات "عادت إلى مسارها".

2. ممازحة "بوتين": لا تتدخل في انتخاباتنا

وشهدت قمة العشرين ممازحة الرئيس الأمريكي لنظيره الروسي فلاديمير بوتين عندما طلب منه بابتسامه عدم التدخل في الانتخابات الأمريكية، متحدثا باستخفاف فيما يبدو عن فضيحة أدت إلى تحقيق استمر عامين بشأن اتصالات بين حملته الانتخابية والكرملين خلال انتخابات عام 2016.

وعندما سأله أحد الصحفيين عما إذا كان سيثير هذه القضية خلال اجتماع ثنائي مع بوتين أجاب ترامب: "نعم، بالطبع سأفعل ذلك"، ثم استدار "ترامب" إلى "بوتين" ليكرر الأمر مرتين وهو يشير إلى الزعيم الروسي.

وعلت الابتسامة وجه "بوتين" بينما قامت مترجمة بترجمة كلام الرئيس الأمريكي له.

وكان ترامب وبوتين في طريقهما للاجتماع على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يعقد فيها الزعيمان اجتماعا رسميا وجها لوجه منذ قمة مثيرة للجدل في "هلسنكي" في يوليو الماضي.

والعلاقات متوترة بين البلدين منذ سنوات وزادت سوءا بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014 ودعم موسكو للرئيس السوري بشار الأسد في الحرب السورية.

وفي مقابلة تلفزيونية جرت مؤخرا قال بوتين إن العلاقات بين موسكو وواشنطن "تتدهور أكثر فأكثر".

3. "واشنطن" لديها قائمة بعشرات الأهداف الإيرانية المحتملة

أما عن إيران فأكد ترامب، عقب ختام قمة العشرين أن الولايات المتحدة تملك لائحة بعشرات الأهداف المحتملة في إيران، في إشارة إلى احتمال توجيه ضربة عسكرية.

وأضاف: "إيران تسعى حاليا لإبرام اتفاق جديد مع الولايات المتحدة، كما اعتبر أن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما ساهمت في إقدام إيران على تمويل الإرهاب".

وكان "ترامب"، أكد قبل يومين أن الولايات المتحدة ستكون في موضع قوة في حال اندلعت حرب مع إيران، مشيرا إلى أنها لن ترسل قوات برية للمشاركة في النزاع الذي أكد أنه "لن يطول كثيرا"، لكنه أعرب في مقابلة أجرتها معه "بزنس فوكس نيوز" عن أمله بـ"ألا يحصل ذلك".

وأضاف: "لكننا في وضع قوي للغاية في حال حدوث شيء ما. نحن في وضع قوي للغاية. ولن تطول الحرب كثيراً، ولا أتحدث هنا عن إرسال جنود على الأرض".

كما شدد على أن أي هجوم إيراني ضد مصالح أمريكا سيقابل بقوة كبيرة وكاسحة لدرجة الإزالة من الوجود، مضيفا أن القادة الإيرانيين أنفقوا أموال الشعب الإيراني على الإرهاب، ولا يفهمون إلا لغة القوة.

وردا على سؤال خلال مؤتمره الصحفي اليوم في أوساكا، حول إمكانية تخفيف العقوبات على إيران، وما إذا كانت تلك المسألة طرحت خلال اللقاءات الجانبية التي عقدت على هامش قمة العشرين، أجاب "ترامب": "تواصلت معي مجموعة من الدول في هذا الشأن، لا سيما فرنسا التي أكدت أن لديها علاقات تجارية مع إيران، من أجل تخفيف العقوبات، وأنا حقاً لا أمانع التحدث مع أي جهة"، دون أن يوضح المقصود.

4. إشادة بولي العهد السعودي وتبرئة في مقتل "خاشقجي"

أما عن العلاقة بين مع المملكة العربية السعودية، أشاد الرئيس الأمريكي بـ"العمل الرائع" الذي يقوم به ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وفي لقاء ثنائي خلال قمة العشرين في أوساكا باليابان، قال ترامب لولي العهد السعودي: "لقد قمتَ بعمل رائع".

كما أشاد الرئيس الأمريكي بما قام به الأمير محمد بن سلمان من تمكين لدور المرأة، والتغييرات الإيجابية التي تشهدها المملكة خلال السنوات الأخيرة.

وأكد "ترامب" أن العلاقة جيدة جدا مع الأمير محمد بن سلمان وأن السعودية تقوم بجهد كبير في محاربة الإرهاب. وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن التعاون الاقتصادي بين واشنطن والرياض يخلق ما لا يقل عن مليون وظيفة داخل الولايات المتحدة.

وأكد "ترامب" أنه يشعر بـ"غضب شديد" جرّاء عملية قتل الصحفي جمال خاشقجي، لكنه شدد على أن أحداً لم "يشر بإصبع الاتهام" باتجاه ولي العهد السعودي، مضيفا: "لقد تعاملوا مع الأمر بكل جدية"، مشيرا إلى المحاكمة التي تجريها السلطات السعودية للمشتبه بهم.

5. تأكيد على رفض صفقة "إس 400" وتهديد بالعقوبات

أما بالنسبة للعلاقات مع تركيا، أكد "ترامب" لنظيره التركي، رجب طيب أردوغان، أن عملية شراء "أنقرة" لمنظومة صواريخ "إس 400" الدفاعية الروسية تعد "مشكلة". كما أكد خلال مؤتمر صحفي لاحق بختام قمة العشرين، أن عقوبات أمريكية ستفرض على تركيا إذا استمرت بشراء "إس 400"، وقال "ترامب" إن الخطأ في أزمة منظومة "إس 400" لا يقع على عاتق تركيا، مضيفا: "أنقرة توجهت لشراء إس 400 بعد رفض إدارة أوباما بيع منظومة باتريوت لها".

يذكر أن "واشنطن" أعربت مرارا عن معارضتها للصفقة، وأمهلت تركيا حتى 31 يوليو للتخلي عنها، إذ اعتبرت أن شراء "أنقرة" للمنظومة الروسية يتعارض مع مشاركتها في برنامج مقاتلات "إف-35" الأمريكي.

كما شدد "ترامب" على هذا الموقف خلال المحادثات التي أجراها مع "أردوغان" في مدينة "أوساكا" اليابانية حيث تنعقد قمة مجموعة العشرين.