بعد تسلم رئاستها.. كيف تستعد السعودية لاستضافة قمة العشرين؟

تسلمت السعودية رئاسة مجموعة الـ20 من اليابان، في ختام قمة المجموعة التي استمرت ليومين، حيث ألقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، كلمة في الجلسة الختامية للقمة الرابعة عشرة للمجموعة في مدينة "أوساكا" اليابانية.

ووجه ولي العهد السعودي، في بداية كلمته الشكر لرئيس وزراء اليابان "شينزو آبي" على حسن استضافة بلاده للقمة، وهنأه على إدارته الناجحة، وعلى النتائج المتميزة التي حققتها القمة.

وأشاد ببرنامج عمل مجموعة العشرين خلال الرئاسة اليابانية لها هذا العام، وتركيزها على بناء مستقبل اقتصادي يتمحور حول الإنسان، ومواجهة التحديات الديموغرافية والتقنية، مؤكدًا أن المملكة ستواصل دعمها للرئاسة اليابانية لتنفيذ برنامج العمل خلال بقية العام، مرحبًا بقادة الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، معرباً عن تطلعه لاستضافتهم العام المقبل في الرياض.

ومنذ الإعلان عن ترؤس السعودية لقمة مجموعة العشرين في مدينة هامبورج الألمانية خلال قمة عام 2017، بدأت المملكة في استعداداتها وتحضيراتها لاستضافة اجتماعات المجموعة في ديسمبرعام 2020.

تضمنت استعدادات المملكة العربية السعودية لرئاسة مجموعة العشرين، إنشاء "الأمانة السعودية لمجموعة العشرين" للإشراف على أعمال المجموعة خلال فترة رئاسة السعودية لها، وتجهيز جدول أعمال يسعى إلى تعزيز إنجازات المجموعة وأولوياتها على أصعدة الاقتصاد العالمي والتنمية.

كما انضمت المملكة العربية السعودية، في ديسمبر الماضي، للجنة الثلاثية "الترويكا" في مجموعة العشرين، والتي ترأسها اليابان بصفتها رئيس المجموعة لعام 2019، والأرجنتين بصفتها الرئيس السابق لها في عام 2018، والسعودية بصفتها الرئيس اللاحق للمجموعة في عام 2020، خلال القمة التي استضافتها بوينس آيرس.

وستشهد رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين عددا كبيرا من الاجتماعات على مستوى الوزراء ووكلاء الوزراء ومجموعات العمل والمؤسسات ذات العلاقة خلال عام رئاستها، من أجل الوصول إلى توافق حول السياسات المقترحة للقضايا المطروحة، والتي ستتوج بقمة قادة مجموعة العشرين في ديسمبر العام المقبل.