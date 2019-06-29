يستعد الفنان الكبير هاني شاكر، لإحياء حفل غنائي ضخم مساء الجمعة المقبل 5 يوليو، بالمسرح الروماني في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، والذي يأتي امتدادا للنجاح الكبير الذي حققه حفله الأول "وتر عبدالحليم".

وحمل الحفل شعار "هاني شاكر جاي على جدة"، ومن المقرر أن يقدم خلاله الفنان الكبير عدد كبير من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني منها "أمرك، وعد مني، يارتني، ياهلي، نسيانك صعب أكيد، ياريتك معايا، لو بتحب، جانا الهوا، لسة بتسألي، علي الضحكاية، بعد حبك، تعالوا، غلطة، مشتريكي، ومع قلبك".

ويقام الحفل برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للترفيه، ورئيس اللجنة الفنية بالهيئة العامة للثقافة بالمملكة العربية السعودية، وبمشاركة عبدالله مخارش مشرف الفعاليات الغنائية في السعودية.

والحفل من تنظيم عبد الله أبو الجدايل رئيس مجلس ادارة "بلو دايموندز" وعبد الله دنبر ومن الجانب المصري تامر عبدالمنعم، مدير أعمال الفنان هاني شاكر.