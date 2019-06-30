"الهلالي" يوضح الفرق بين الرؤيا والحلم

قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الفقهاء اجتهدوا في تفسير الفرق بين الحلم والرؤيا؛ وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بين الرؤيا وبين الحلم فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا يُحِبُّهَا فَإِنَّهَا مِنَ اللَّهِ فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ عَلَيْهَا وَلْيُحَدِّثْ بِهَا وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ شَرِّهَا وَلا يَذْكُرْهَا لِأَحَدٍ فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ).

وأضاف الهلالي خلال استضافته ببرنامج "الحكاية" والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على فضائية "MBC مصر"، أن الفقهاء اجتهدوا في التفريق بين الرؤية والحلم، موضحًا أن الحلم من الشيطان ولا يتحقق، والرؤية من الله.

وأكد أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر، أن القرآن الكريم هدى وليس أحكام تفصيلية قانونية "أي لمحة تاخدها من القرآن أو الحديث تعتبرها هداية ليك تنورلك الطريق ومتاخدش بيها قرار إلا على مسؤوليتك"، مشيرًا إلى أن القرار الذي يتخذه الشخص يكون على مسؤولية الإنسان وتكون فتواه منسوبة إليه وليس لله.