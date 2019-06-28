صرح الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر، أن عددا من الشخصيات البارزة ستشارك في مؤتمر قادة التعليم العالي بأفريقيا، والذي تعقده الجامعة بالتعاون مع اتحاد الجامعات الأفريقية، في الفترة من 8 - 11 يوليو المقبل بمركز الأزهر الدولي للمؤتمرات، بعنوان "دور مؤسسات التعليم العالي في تعزيز استراتيجية التعليم العالي بالقارة الأفريقية".

وأوضح أن من بين هذه الشخصيات البارزة، رئيس اتحاد الجامعات الأفريقية، الدكتور أورلاندو أنتونيو، ووزير التعليم السابق بغانا، نانا أوبوكو أجيمانج، ووزير تجارة غانا آلان كيريمانتنج، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد أورلاندو كويلامبو، ووزير تعليم جامبيا، وسفير الاتحاد الأوروبي بالولايات المتحدة.

وأكد "عامر" أن المؤتمر سيحظى بمشاركة عدد من الدول الإفريقية محل الاهتمام من خلال مؤسسات التعليم العالي، مثل "نيجيريا، كما سيحظى بمشاركة 180 جامعة بتمثيل رفيع المستوى من كل قارات العالم.

وأضاف أن الاتحاد سيستضيف عدد من الإعلاميين الدوليين؛ للمشاركة في التغطية الدولية للمؤتمر، وستتم التغطية الإعلامية من خلال بث مباشر للتلفزيون المصري، وكذلك سيقوم تلفزيون الاتحاد بالتغطية الحية طوال الأيام الأربعة للمؤتمر.

ويستهدف المؤتمر البحث والمناقشة الجماعية للموضوعات ذات الاهتمام المشترك والأولويات اللازمة، لتنمية وتطوير التعليم العالي في الجامعات والمؤسسات التعليمية بأفريقيا.

جدير بالذكر أن المؤتمر يعقد لأول مرة بمصر، متزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، ويعد أكبر تجمع لكبار المسؤولين عن مؤسسات التعليم العالي في القارة الأفريقية، ويشارك في المؤتمر 300 من رؤساء الجامعات وممثلي الهيئات الدولية.