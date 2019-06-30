مسؤول بـ"مياه الشرب": عانينا توقف مشروعاتنا خلال 15 عاما

قال المهندس محمد عبدالعظيم، المشرف العام على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، إنه وخلال الـ4 سنوات الماضية حدثت طفرة كبيرة لحل مشاكل متعثرة لمشروعات توقفت على مدار 15 عاما.

وأضاف عبدالعظيم خلال استضافته ببرنامج "كل يوم" والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على فضائية "ON E"، أنه عمل في 37 مشروع مياه و131 مشروعا للصرف الصحي بتكلفة بلغت خلال 4 سنوات 27 مليار جنيه.

وأوضح أن الـ37 مشروع مياه بلغت طاقتهم مليون متر مكعب تخدم 11 مليون نسمة والـ131 مشروع صرف صحي يعطي أكثر من مليون متر مكعب مياه صرف صحي معالج يخدم 6.5 مليون نسمة.

وأكد أن مشروع الصرف الصحي بالجبل الأصفر يعتبر واحدا من أكبر محطات الصرف الصحي على مستوى العالم "يهمنا في البداية الحفاظ على الصحة العامة لأهالينا"، مشيرا إلى أنه المشروعات من شأنها الحفاظ على نهر النيل من أي تلوث قد يصيبه والحفاظ على البيئة المحيطة وتقليل التلوث بكل أشكاله وألوانه.