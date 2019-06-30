مسؤول بـ"مياه الشرب": عانينا توقف مشروعاتنا خلال 15 عاما

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كفر الشيخ تستعد لافتتاح مشروعات بـ3.6 مليار جنيه في 30 يونيو

كفر الشيخ تستعد لافتتاح مشروعات بـ3.6 مليار جنيه في 30 يونيو

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