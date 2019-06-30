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بنين ضد غينيا بيساو

أكد بيساو بيكاتي لاعب غينيا بيساو الحائز على جائزة رجل المباراة في اللقاء الذي جمع فريقه مع منتخب بنين والذي انتهى بالتعادل السلبي في غينيا بيساو أنه سعيد بالجائزة ولكنه كان يتمنى تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط.

"بيساو بيكاتي" يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة غينيا وبنين

انتهت مباراة بنين وغينيا بيساو بالتعادل السلبي في اللقاء الذي يجمع الفريقين بالجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة السادسة، وانخفض الأداء بشكل كبير باستثناء ال10 دقائق الأولى من الشوط الأول، الذي شهد نشاطا ملحوظا من الفريقين رغبة في التسجيل.

منتخب بنين يتعادل مع غينيا بيساو بأمم أفريقيا

بكتريا الوجه

"الأولى والأخيرة، حين وفاتي لا تهجروني، ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم".. كلمات نشرتها الإعلامية ريهام سعيد عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، طالبة من جمهورها الدعاء لها.

بعد إعلان ريهام سعيد إصابتها.. أبرز أنواع بكتيريا الجلد

ريهام سعيد

كشف مصدر مقرب من الإعلامية ريهام سعيد، مقدمة برنامج "صبايا الخير"، عن تفاصيل حالتها الصحية، وذلك بعد ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن إصابتها ببكتيريا في الوجه، واصفًا إياها بالمستقرة، وأن الأمر قد أخذ أكبر من حجمه، وتم تهويله.

مصدر مقرب من ريهام سعيد لـ"الوطن": أجرت جراحة بالوجه وتعود خلال أسبوعين