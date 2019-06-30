عمرو أديب عن ريهام سعيد: "مش عارف طبيعة مرضها إيه.. وربنا ياخد بإيدها"

أعرب الإعلامي عمرو أديب عن تمنياته بالشفاء العاجل للإعلامية ريهام سعيد، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر".

وقال أديب إن الإعلامية ريهام سعيد نشرت على صفحتها في إنستجرام إنها مصابة بمكروب في الوجه، ولو وصل للمخ قد يهدد حياتها، وطلبت من جمهورها الدعاء لها، مضيفةً "في وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعاء سامحوني جميعكم فالدنيا أصبحت مخيفة والموت لا يستأذن أحد".

وتابع: "كلام صادم، كل تمنياتنا بالشفاء العاجل لها، ربنا ياخد بإيدها وتقدر ترجع تاني لجمهورها، أنا مش فاهم المرض ده إيه وطبيعته إيه، بس إحنا بنتمنى لها كل الشفاء".