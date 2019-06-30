وائل الإبراشي: المصريون عاشوا في وطن مختطف قبل 30 يونيو

قال الإعلامي وائل الإبراشي إن ثورة 30 يونيو حُفِرت في وجدان كل المصريين الذين شاركوا فيها والتي تعتبر ثورة للانتصار.

وأضاف الإبراشي خلال تقديمه برنامجه "كل يوم" على فضائية "ON E"، أن الثورة هي "ثورة العائلات المصرية" وعاش فيها كل أفراد الأسر المصرية لحظات مصيرية، مفندا ما كان يحدث قبل تلك الثورة بـ"وطن مختطف ومليشيات في الشوارع، ومستقبل مظلم مش عارفين رايحين فين، وجاءت ثورة شعبية أزاحت تيار كان سيسيطر على المنطقة بأكملها".

وأكد أن الشعب المصري حرص على الاحتفال بتلك الثورة الشعبية "لحظة غير عادية، وحماية الدولة واستعادتها بدأ 3 يوليو بعد تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي لحماية الدولة، وانحاز الشعب للجيش المصري".