تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية:

السيسي يؤكد لـ"ولي عهد السعودية" اهتمام مصر بأمن الخليج

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، مع الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، وذلك على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين بأوساكا، وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد خلال اللقاء مسيرة العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد، مشيراً إلى حرص مصر على التنسيق الحثيث مع المملكة تجاه التطورات التي تشهدها حالياً منطقة الشرق الأوسط وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية، التي تعد من أولويات وثوابت السياسة المصرية، حيث إن التعاون والتنسيق المصري السعودي يعتبر دعامة أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي.

السيسي يلتقي أمين عام الأمم المتحدة ويؤكد دور مصر المحوري بالمنطقة

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، وذلك على هامش انعقاد أعمال قمة مجموعة العشرين بأوساكا، وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن ترحيبه بلقاء سكرتير عام الأمم المتحدة، مؤكداً دعم مصر لجهود الأمم المتحدة الهادفة إلى صون السلم والأمن الدوليين ودفع جهود التنمية المستدامة.

التحالف العربي: اعتراض طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون

قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن إنه تم السبت اعتراض طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشات الحوثي الإرهابية باتجاه جنوب السعودية، وأشار التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية إلى أنَّ الطائرة الأولى أطلِقت باتجاه جازان فيما أطلقِت الثانية باتجاه منطقة سكنية في عسير.

رئيس الوزراء يوجه بصرف معاشات يوليو مع الزيادة الجديدة الاثنين المقبل

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بسرعة تشكيل غرفة عمليات مركزية تحت رئاستها، لمتابعة عملية صرف معاشات شهر يوليو في كل أنحاء الجمهورية لعدد 9.8 مليون صاحب معاش ومستفيد، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل، الأول من يوليو للمعاشات التي تصرف من منافذ صندوقي التأمينات، وأكد مدبولي، اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتجهيز ماكينات الصراف الآلي ومنافذ صرف المعاشات تمهيدًا لتذليل أي عقبات أمام أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وبالنسبة للمعاشات المحولة على مكاتب هيئة البريد وبنك ناصر، وسيتم تقديم الصرف لهم اعتبارًا من يوم الخميس 4 يوليو بدلًا من 5 يوليو الموافق الجمعة المقبل، وبالنسبة للمعاشات المحولة للبنوك سيتم الصرف اعتبارًا من الأربعاء 10 يوليو.

وزير التعليم يعتمد النتيجة العشوائية لامتحان الفلسفة بنسبة نجاح 94.1%

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اليوم، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة الفلسفة بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018- 2019 (الدور الأول)، وقال خالد عبدالحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الفلسفة، البالغ عددها 10351 ورقة، أسفرت عن نجاح 9737 طالبا وطالبة بنسبة النجاح 94.1%.

كفر الشيخ تستعد لافتتاح مشروعات بـ3.6 مليار جنيه في 30 يونيو

نهضة كبيرة حققتها محافظة كفر الشيخ خلال الفترة الماضية في إنشاء المشروعات الخدمية التي تخفف العبء عن المواطن، بعد إنشاء عدد من المشروعات القومية، عقب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالبدء في إزالة العقبات أمام المشروعات المتوقفة، فالمحافظة أصبحت جاهزة لافتتاح 444 مشروعاً تنموياً وخدمياً في 12 قطاعاً مختلفاً من شأنها تحقيق طفرة هائلة على مستوى الخدمات بالتزامن من احتفالات الدولة المصرية بذكرى ثورة 30 يونيو.

القصة الكاملة لإصابة ريهام سعيد بمرض في الوجه ومطالبتها بالدعاء

تعاني الإعلامية ريهام سعيد من مرض بكتيريا الوجه، واضطرت لإجراء عملية في وجهها، فيما طلب منها الأطباء الراحة لمدة شهر، وأعلنت ريهام عن ذلك بطريقة غير مباشرة عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وفاة الفنان محمد أبو الوفا بعد صراع مع المرض

أعلن إسلام نجل الفنان محمد أبو الوفا، وفاة والده، عبر حسابه الشخصي "فيس بوك"، يذكر أن الفنان محمد أبو الوفا تعرض لوعكة صحية شديدة منذ فترة، دخل إثرها العناية المركزة بالمستشفى، ويعرض له حاليًا الجزء الثاني من مسلسل "أفراح إبليس" على إحدى القنوات المشفرة، وهو من بطولة جمال سليمان وصابرين.

تاريخ مصر وأوغندا في أمم أفريقيا.. اكتساح للفراعنة ونهايات حزينة

يستقبل ستاد القاهرة الدولي، التاسعة مساء اليوم الأحد، مباراة منتخبي مصر وأوغندا، ضمن لقاءات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، لقاء اليوم بين مصر وأوغندا هو الخامس بين الفريقين في بطولة أمم أفريقيا عبر تاريخها، وشهدت المواجهات الأربع الماضية تفوقًا كاسحًا لمنتخب الفراعنة، إلا أن نهاية البطولة دومًا لم تأت بما تشتهي رياح المصريين.

منها "تقنية الفار".. 3 عوامل وراء "اليوم الصفري" في أمم أفريقيا وكوبا أمريكا

انتهت مباريات يوم أمس السبت لتحمل عنوان "اليوم الصفري"، بعدما انتهت أشواط جميعها بدون إحراز أي هدف، لتخيم نتيجة التعادل السلبي على جميع المباريات، في بطولتي كأس أمم أفريقيا وكوبا أمريكا، ورغم إقامة المباريات في منافستين مختلفتين وقارتين تفصلهما مساحات شاسعة، إلا أنهما اتفقوا دون قصد على إنهاء كافة المباريات بدون تسجيل أي أهداف، وصيام المهاجمين عن التهديف.