أكد السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى عدة لقاءات في غاية الأهمية خلال زيارته لليابان لحضوره قمة العشرين، حيث التقى بالمستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، وكذلك رئيس الوزراء الإيطالي، فضلًا عن لقاءه بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وسكرتير عام الأمم المتحدة، ورئيس الأرجنتين.

وأضاف راضي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "أخبار TeN"، المذاع عبر فضائية "TeN"، أن الرئيس السيسي أجرى لقاء موسع مع مجلس رجال الأعمال المصري الياباني بمقر إقامته في اليابان وتناول الاستثمارات اليابانية في مصر وكذلك رؤساء الشركات اليابانية التي تعمل في مصر والجهات الحكومية اليابانية التي تمول هذه الشركات وكان لقاء مثمرًا للغاية.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي وجه عدة رسائل رئيسية خلال كلمته في قمة العشرين، حيث ركز على أهمية تحقيق التوازن بين الدول النامية (دول العالم الثالث- الدول الأفريقية) وبين الدول المانحة ودول العالم الأول، مؤكدًا أن الدول الأفريقية غنية جدًا بمواردها الطبيعية والبشرية وتحتاج إلى الكثير من فرص الاستثمار سواء في الطرق والكباري أو تطوير البنية التحتية.

وأوضح متحدث الرئاسة، أن الدول الأفريقية حاليًا تسعى لجذب الاستثمارات الخارجية لتحقيق التنمية، بعد أن تطورات كثيرًا عن الماضي، فبعد أن كانت هذه الدول مليئة بالنزاعات والخلافات الداخلية والصراع على السلطة وكانت تتلقى المنح والمساعدات، أصبحت الأن تسعى لنقل التكنولوجيا لبلادها وتوطين الصناعة الأجنبية بها.