قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، إنَّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجتمع مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين، اليوم الأحد.

وأكد ترامب أنه سيتوجه إلى المنطقة المنزوعة السلاح وسيلتقي مع كيم.