تسجيل الدخول
مصر
حوادث
محافظات
أسوان
قنا
سوهاج
أسيوط
المنيا
بني سويف
الفيوم
القليوبية
الدقهلية
كفر الشيخ
البحيرة
الغربية
الشرقية
دمياط
السويس
الإسماعيلية
بورسعيد
جنوب سيناء
شمال سيناء
الإسكندرية
مطروح
البحر الأحمر
الأقصر
المنوفية
الوادي الجديد
كل أخبار المحافظات
فن وثقافة
اقتصاد
الوطن TV
رياضة
المزيد +
العرب و العالم
سيارات
أي خدمة
تحقيقات وملفات
الملفات التفاعلية
ألبومات الصور
حكاوينا
النسخة الورقية
حظك اليوم
مواقيت الصلاة
حالة الطقس
×
أحدث الأخبار
يحدث اليوم| مصر تحتفل بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو
استعدادات مكثفة لنقل 22 مومياء ملكية إلى متحف الحضارة
هدنة بقمة العشرين.. أبرز محطات الحرب التجارية بين أمريكا والصين
ترامب يصل إلى المنطقة "منزوعة السلاح" للقاء زعيم كوريا الشمالية
كيف ساهمت تشريعات "النواب" في تحقيق أهداف ثورة 30 يونيو؟
الأزهر: الوضوء مع وضع عدسات لاصقة "صحيح"
اختيارات الوطن
الكورة جمعتهم.. هواية "عبدالحميد" كونت فريق كشافين للاعبين من كل مكان
"الوطن" مع طلبة الثانوية على أعتاب أهل الشفاعة والخطوة في "أبو سيفين وأم العواجز"
بالخطوات| طريقة الاستعلام عن مخالفات القيادة والسيارة إلكترونيا
3 مكاسب لمحور التعمير.. يربط أشهر طريقين في مصر سبتمبر المقبل
محمد أبو الوفا.. "عم كامل" الذي أشاد به الابنودي وعمل مدرسا للخط
منها القطار الكهربائي.. أهم مشروعات النقل المنفذة حتى يونيو الجاري
الأكثر قراءة
صرف المعاشات بالزيادة الإثنين و«علاوة الموظفين» فى أغسطس
رئيس الوزراء يوجه بصرف معاشات يوليو مع الزيادة الجديدة الاثنين المقبل
حريق بمحطة كهرباء يتسبب في انقطاع التيار عن مركزين بالشرقية
أحمد موسى يعرض رسالة من أمير قطري على الهواء: "تحيا مصر"
"شكرا مصر".. لافتة صاحبت "شروف" المغربي بمدرجات "السلام": دعيت لأمة العرب
الكورة جمعتهم.. هواية "عبدالحميد" كونت فريق كشافين للاعبين من كل مكان
وكيل "صحة دمياط" لـ"الوطن": استقبلنا 20 حالة إصابة بالتسمم
خالد محجوب: الإخوان حاولوا اغتيالي.. وفجروا قنبلة في منزل والدي
بالصور| تشييع جنازة محمد أبو الوفا في الفيوم
بأسلوب ساخر.. مواطن يهاجم معتز مطر: "خلي أردوغان ينفعك يا ناقص"
عاجل