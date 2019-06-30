ارتفعت أسعار الذهب 3 جنيهات وسط حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض؛ ليباع عيار 24 بـ741 جنيهًا مقابل 739 جنيهاً، اليوم.

ويباع عيار 21 بـ649 جنيهاً، وعيار 18 بـ556 جنيهًا، والجنيه الذهب بـ5 آلاف و192 جنيهاً.