أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، توقيع اتفاقية نشر مجلتها العلمية "مجلة الإنسانيات والعلوم الاجتماعية التطبيقية" دوليًا مع هيئة النشر البريطانية المعروفة "إيمرالد"، موضحا أنّ هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من توجه جامعة القاهرة والتزامها الثابت، بأنّ تصبح منارة للبحث العلمي والابتكار إقليميًا ودوليا.

وقال الخشت في تصريحات صحفية، إنّ المجلة هي الأولى لجامعة القاهرة في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية، وكانت هناك محاولات كثيرة في الماضي للاتفاق مع ناشر دولي للمجلة لم تكلل بالنجاح، موضحا أنّ إدارة الجامعة نجحت مؤخرا في الاتفاق مع الناشر البريطاني المعروف "إيمرالد" كي يكون الناشر الدولي للمجلة لمدة 3 سنوات تجدد بموافقة الطرفين.

وشدد الخشت على أنّ الاتفاقية تساهم في تحول مجلة الجامعة باللغة الإنجليزية التي يجري تجهيز العدد الأول منها إلى مجلة معتمدة دوليا، موضحا أنّ هذه هي المرة الثانية التي توافق فيها هيئة النشر الدولية "إيمرالد" على نشر مجلة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط ككل في مجال العلوم الاجتماعية، بعد موافقتها على نشر مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أيضا والصادرة في العام 2018، ما يعد خطوة جديدة نحو العالمية التي تسعى إليها الجامعة خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أّن ما تحقق يعد إنجازًا للوسط الأكاديمي داخليا وإقليميا، خاصة وأنّ سبب تدني مستوي النشر الدولي في مصر في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية ليس بسبب قلة عدد الأبحاث المكتوبة، لكن نظرا لنشر معظمها في مجلات محلية أو إقليمية، ما يحرم الجامعات من ترتيب دولي في التصنيفات العالمية.

وأضاف الخشت أنّه سيصدر قريبا العدد الدولي الأول من المجلة بعد انتهاء الجامعة و الناشر "إيمرالد" من إعداده للنشر، موضحا أنّ اعتماد المجلة دوليًا يؤدي إلى رفع ترتيب جامعة القاهرة في التصنيفات الدولية، ويساهم في تسهيل إجراءات النشر الدولي ليس للباحثين المصريين فقط، لكن للباحثين العرب والأجانب، إذ ستكون منارة جديدة للجامعة في نشر البحث العلمي في العلوم الاجتماعية، وهو الأمر الذي كانت تفتقده الجامعة في النشر العلمي الدولي.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إنّه يجب العمل على زيادة النشر الدولي للبحوث في مصر، وأنّ الجامعة ستولي أهمية قصوى خلال المرحلة المقبلة لترجمة الأبحاث المتميزة المكتوبة باللغة العربية ونشرها في مجلة الجامعة الدولية، وتعطي الأولوية للأبحاث العلمية المرتبطة بالمشكلات القومية الملحة المرتبطة بحياة المواطنين وأمن الوطن.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، على أنّ طموحات الجامعة لن يتوقف عند هذه الخطوة المهمة، وإنّما هي خطوة في مسيرة تسعى الجامعة من خلالها لأنّ تعزز حضورها الإقليمي والدولي، ما يرفع الكفاءة الكلية لمنظومتها ويحسن مهارات باحثيها، ويصب في النهاية في رفع مستوى المحتوي التعليمي الذي تقدمه الجامعة لطلابها، وهو بلا شك يحسن من فرصهم التنافسية التي من شأنها تقديم الكفاءات التي تعزز مسيرة الوطن وترتقي به إلي غدٍ أفضل.